Trump, la visione di Allegranti. Si rivede Biffoni con il suo gruppo

Sala gremita alla libreria Giunti in centro storico per la parlare di politica e di scenari internazionali. Il giornalista e saggista David Allegranti, autore della seguita rubrica su La Nazione ’Pecore elettriche’ ha presentato il suo ultimo libro dal titolo "Come parla un populista. Donald Trump, i social media e i fatti alternativi". Sono intervenuti, insieme all’autore, Sonia Lucarelli, docente di relazioni internazionali all’Università di Bologna e l’ex sindaco Matteo Biffoni. Ha moderato Giorgio Bernardini (Corriere fiorentino). Molto interessanti gli interventi a partire dalla approfondita analisi della professoressa Lucarelli e dalla visione offerta dall’ex sindaco. Applausi per il lavoro di Allegranti. Presenti molti politici e amministratori tra cui il vicesindaco Simone Faggi, l’assesssora Benedetta Squittieri, i consiglieri Gabriele Alberti e Simone Mangani e ancora Gabriele Bosi, Valerio Barberis, Alessandro Brogi, Simone Barni. In platea anche Filippo Alessi, Enrico Giardi, Ilaria Santi, Ambra Giorgi e l’assessora Chiara Bartalini.