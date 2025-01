Trofeo Becheri, oggi tocca agli Esordienti B

La prima giornata del "Trofeo Rodolfo Becheri" si è chiusa domenica scorsa con la vittoria dell’Affrico nel torneo dedicato agli "Esordienti A". Niccolò Giuntoli del Quarrata Olimpia ha invece ricevuto il "Premio La Nazione" (dedicato al miglior giocatore della competizione). Ma la kermesse non è finita ed è anzi pronta ad entrare nel vivo, considerando che oggi al Rossi di Santa Lucia scenderanno in campo gli "Esordienti B". Si parte stamani alle 9 con CSL Prato Social Club – Olimpia ed Affrico – Lanciotto. Alle 9:40 sarà la volta di CSL Prato Social Club – Lanciotto ed Affrico – Olimpia, per chiudere alle 10:15 con CSL Prato Social Club – Affrico e Lanciotto – Olimpia. L’11 gennaio sarà invece la volta dei "Primi calci 2016": si comincia alle 14:30 con CSL Prato Social Club – Lanciotto ed Affrico – Olimpia, proseguendo con CSL Prato Social Club – Olimpia ed Affrico – Lanciotto (entrambe alle 14:50) CSL Prato Social Club – Affrico e Lanciotto – Olimpia (alle 15:10). A seguire, toccherà ai bambini del 2017: CSL Prato Social Club – Lanciotto ed Affrico – Capezzano (16:15) CSL Prato Social Club – Affrico e Capezzano – Lanciotto (16:35) CSL Prato Social Club – Capezzano e Lanciotto – Affrico (16:55). La manifestazione si chiuderà il 12 gennaio con le due categorie "Pulcini", con l’ultima gara (Lanciotto – Olimpia) in calendario alle 11:10. Le prime due classificate di ciascuna categoria avranno accesso alla fase finale delle "Aureliadi", in programma a Numana (Ancona) dal 16 al 18 maggio prossimi. Poi c’è la parte extra-calcistica: in questi giorni è stato ristampato l’opuscolo "Rifarei tutto daccapo", realizzato poco prima della scomparsa di Becheri (avvenuta nel 2019). Ed entro il prossimo mese di febbraio, il CSL Prato Social Club procederà ad intitolare i due campi di calcio a sette proprio a Becheri e ad un altro "storico" dirigente come Ferdinando Pampaloni, con le targhe che saranno poste nell’arco di una cerimonia che verrà fissata a breve.

G.F.