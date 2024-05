Tornano i biscotti amatoriali alla Fiera di San Giuseppe con lo Zuccherino Contest

Per l’Antica Fiera di San Giuseppe a Vernio torna lo Zuccherino Contest, il concorso riservato ai biscottieri amatoriali, non professionisti, che mira alla valorizzazione del territorio bisentino e delle sue tradizioni e ricette, in tutte le variazioni familiari.

Per partecipare basterà iscriversi e ritirare la busta contenente il kit con la ricetta e la farina necessaria. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 10 maggio. Iscrizione e ritiro della shopper EatPrato “Zuccherini contest” si possono effettuare all’Unione dei Comuni Val di Bisenzio, Ufficio Cultura e Promozione del Territorio Via Bisenzio 351 a Mercatale di Vernio lunedì 6, mercoledì 8 e venerdì 10 maggio dalle 9 alle 13, martedì 7 maggio e giovedì 9 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. A Prato iscrizione e ritiro si effettuano al negozio Atipico, via B.Cairoli, 14 da sabato 4 maggio fino a venerdì 10 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.

Gli zuccherini potranno essere consegnati entro venerdì 10 nelle stesse sedi e con gli stessi orari, mentre sabato 11 maggio andranno portati tra le 14 e le 15 nella sala delle Capriate all’ex Meucci di Vernio. Sono ammesse alla gara solo produzioni artigianali realizzate in ambito domestico.

I biscotti saranno valutati da una giuria composta da pasticceri professionisti e da esperti del settore del territorio bisentino. La premiazione è fissata per sabato 11 maggio all’Ex Meucci alle 16. Il concorso è legato all’antica fiera del bestiame, animali da cortile, florovivaismo, prodotti tipici, in programma domenica 12 maggio a Vernio.

Per informazioni: 335/7695213 o 328/3575286 oppure [email protected]