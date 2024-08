Torna il Rock Contest. Occasione per i talenti

Sono aperte le iscrizioni per il Rock Contest 2024 di Controradio, il concorso nazionale aperto a tutti i generi musicali e che si rivolge ad artisti under 35 liberi da vincoli discografici e/o editoriali. Fino al 23 settembre sarà possibile iscriversi sul sito www.rockcontest.it per provare ad aggiudicarsi uno dei numerosi premi messi in palio dall’organizzazione, finanziamenti per un controvalore complessivo di circa 15.000 euro che potranno essere utilizzati per la registrazione di brani in studio, realizzazione di videoclip, promozione, stampa di supporti fisici, shooting fotografici, organizzazione di tour. Non solo, perché il concorso rappresenta un’opportunità unica di visibilità.

Sono tanti i nomi che hanno calcato il palco del Rock Contest nelle vesti di assoluti esordienti: Offlaga Disco Pax, Samuel e Boosta dei Subsonica, Irene Grandi, Enrico Greppi della Bandabardò, Stefano Bollani, fino alle più recenti scoperte: Emma Nolde, Lucio Corsi, Giorgia Pietribiasi, in arte Lamante.

Ma come funziona il regolamento? Una giuria di addetti ai lavori selezionerà 30 band/solisti che accederanno al concorso. A partire dal 24 ottobre, a Firenze, cinque serate eliminatorie e due semifinali, fino ad arrivare alla finale del 7 dicembre al Viper Club. Oltre al pubblico, che potrà votare online, una giuria tecnica e super qualificata stilerà la classifica definitiva. I nomi dei giurati 2024 verranno ufficializzati durante lo svolgimento del bando. I premi sono tanti e tutti votati alla valorizzazione e realizzazione dei progetti proposti dagli artisti.