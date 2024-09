Tessile in crisi, svolta con la cosmesi. Donabios e le rose a tempo di musica

Da imprenditore del tessile ad imprenditore di cosmesi naturale a base di rose armoniche. E’ l’evoluzione di Donatello Nizzi, pistoiese ma con quartier generale produttivo a Galciana, appassionato del mondo naturale e del biologico. Una passione che ha deciso di trasformare in qualcosa di più, sempre animata da un entusiasmo che diventa contagioso con chi ha il piacere di incontrarlo e fare quattro chiacchiere. Con i petali delle rose, che lui stesso coltiva in un appezzamento di terreno nel pistoiese e che raccoglie da solo insieme alla moglie Silvia, ha realizzato creme viso, creme corpo e saponi. Fino a qui niente di diverso da tante altre linee di cosmesi naturale, ma ciò che differenzia i prodotti di Donabios è sia il metodo di coltivazione delle piante sia la lavorazione dei petali in laboratorio.

"Le nostre sono rose armoniche. Che cosa vuole dire? Significa che le nostre piante di rose ricevono acqua armonizzata da sistemi risonanti. In sostanza vengono innaffiate con acqua che alla sorgente viene avvolta da suoni e musica che ne amplificano il carattere benefico. All’irrigazione con acqua armonizzata, segue la raccolta delle rose armoniche e la spetalatura. Ogni rosa viene delicatamente spetalata per essere utilizzata fresca con la fermentazione o essiccata per diventare crema corpo e viso. Quest’ultima fase può avvenire con l’essiccazione manuale o a freddo in un macchinario che mantiene inalterate le proprietà delle rose. Segue una trasformazione fino alla linea di cosmesi rose armoniche naturale e rigenerativa. La nostra filiera è a chilometro zero, perché anche la lavorazione e trasformazione delle rose avviene in un laboratorio artigianale in provincia di Pistoia".

Il nome scelto per la linea cosmetica è Donabios, "che vuol dire ’dona la vita’ - aggiunge Nizzi - E poi contiene le iniziali dei nomi di battesimo mio e di mia moglie. Abbiamo una grande passione per la natura, per la terra e per le rose".

Il debutto ufficiale di Donabios è avvenuto nei giardini di villa Corsini, a Firenze, in occasione del trentennale della manifestazione Artigianato e Palazzo, che si è svolto a metà settembre. "Per noi è stata una ribalta inaspettata. Non potevamo desiderare di più per il debutto della nostra linea". E per suggellare questo momento, Nizzi ha voluto impreziosire ancora di più i cofanetti e i contenitori delle creme. "I tappi sono realizzati con rose armoniche essiccate e inserite in resina a creare dei pendenti da indossare", spiega. La storia di Donabios e il catalogo di creme e di un rivoluzionario dentifricio rigorosamente alla rosa si potranno leggere sul sito www.donabios.com.