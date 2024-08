Tessile, export in calo del 6%

L’economia del distretto pratese non manifesta ancora alcun sussulto ripresa. A rilevarlo sono i dati del Monitor dei distretti e dei poli tecnologici della Toscana, elaborato dal Research Department di Intesa Sanpaolo, relativi al primo trimestre 2024 con un focus sulle esportazioni. Lo stallo nel settore della moda è ben evidente nella performance delle esportazioni dal distretto del tessile ed abbigliamento di Prato, come emerge anche per quanto riguarda il distretto della pelletteria e calzature di Firenze (export a -23,2%). Per quanto riguarda l’area pratese dal Monitor emerge una fase di rallentamento del sistema moda con le esportazioni che si sono ridotte di 35,6 milioni di euro (-6,3%) per effetto principalmente delle minori vendite verso Francia, Germania e Stati Uniti, solo in parte compensate dalla crescita verso la Polonia.

Il calo risulta, inoltre, più marcato nella componente del tessile (-12,7%), mentre per l’abbigliamento si osserva una sostanziale stabilità (-1,1%). Una performance negativa del distretto pratese che si inserisce in un contesto toscano in cui invece l’export delle specializzazioni distrettuali è stato pari a 9 miliardi di euro, registrando una crescita del +20,9%, nettamente superiore al dato nazionale che si è attestato al +3,6%.