Terza categoria in campo. Tobbiana cerca conferme

Il Tobbiana, capolista a quota 7 punti insieme al San Lorenzo Campi Giovani, sarà impegnato domani in casa contro l’Eureka. Ma almeno per ventiquattr’ore (o poco meno) i campigiani potrebbero rimanere in vetta da soli, a patto di non perdere contro La Libertà Viaccia nel match fissato per le 17:45 odierne a Campi. Sono le gare di cartello della quarta giornata di campionato, per quanto riguarda il girone pratese di Terza Categoria. Un programma che si snoderà lungo tre giorni di calcio, fra oggi e dopodomani. Anche se quasi tutte le gare si svolgeranno oggi e sono tre quelle che vedono il fischio d’inizio già programmato per le 15. A Vaiano, la CDP Vaianese terza in graduatoria (seppur in coabitazione con la Polisportiva Carraia) riceve il Carmignano. In contemporanea, a Seano, la Polisportiva Bacchereto si misurerà con La Briglia che (stando perlomeno a queste prime uscite stagionali) sembra una copia sbiadita della squadra che pochi mesi fa sfiorava la vittoria in Coppa Faggi e la promozione in Seconda Categoria. Il Prato Sport di Vespasiano riceverà invece al Cironi il Firenze Nord, con l’obiettivo di conquistare il primo successo nel torneo. Già detto di San Lorenzo – La Libertà Viaccia del tardo pomeriggio, oggi sarà giorno di gara anche per il Prato Nord U21, l’unica squadra pratese ad esser stata inserita nel girone di Pistoia: i giovani di Rauseo se la vedranno con il San Felice. A quel punto l’attenzione si sposterà a domani con i tre incontri della domenica che inizieranno alle 15. Il confronto Tobbiana – Eureka dell’Aiazzi è certamente il più interessante, ma attenzione anche a Las Vegas: violando il terreno di gioco dei poggesi del BGV Soccer, i valbisentini di coach Shehaj si avvicinerebbero alle posizioni che contano. Calenzano ospiterà invece Colonnata – Carraia, in attesa del posticipo del lunedì che vedrà il Paperino San Giorgio impegnato in trasferta con l’Atletico Esperia. E facendo bottino pieno, per mister Betti e i suoi ragazzi si aprirebbero scenari interessanti.

G.F.