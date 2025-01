Tempo Anfibio. La personale di Mazzoni a Lanarchico

Al Centro di arte e cultura contemporanea Lanarchico di via Guido Monaco sabato alle 17 sarà inaugurata Tempo Anfibio, mostra di Piero Mazzoni a cura di Silvia Barberio e Laura Parente. Le opere di Mazzoni raccontano un dialogo poetico tra passato e presente, tra radici profonde e trasformazioni. I due grandi temi della sua produzione – il legame con il territorio e la ricerca grafica – si intrecciano in questa esposizione. Mazzoni ha saputo immortalare storie e personaggi legati alla memoria collettiva del territorio toscano. Nei suoi dipinti emergono echi profondi di volti, paesaggi e architetture che parlano di tradizioni locali rielaborate con una visione contemporanea. Diplomato in scenografia all’Accademia di belle arti di Firenze, Mazzoni ha fondato negli anni ’70 lo studio Limite, un laboratorio dedicato alla grafica e al cinema d’animazione. Negli anni ’70 e ’80, è stato un instancabile promotore del cinema d’animazione d’autore, collaborando con figure di spicco come Lele Luzzati e partecipando a progetti di rilievo internazionale. Tra le sue opere La nave dei folli, che decora un giardino pubblico a Carmignano, e il murale contro le guerre realizzato per una scuola di Seano. Ingresso libero.