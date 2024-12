Tempi moderni. Hendel di scena al Garibaldi

Per la notte di San Silvestro da ricordare anche l’appuntamento in programma dalle 21.45 al Garibaldi Milleventi, con lo show di Paolo Hendel, dal titolo Tempi Moderni, per il quale restano gli ultimi biglietti disponibili su Ticketone. E’ un monologo comico scritto dall’artista fiorentino insieme a Marco Vicari, che satà accompagnato dalla musica dal vivo di Michele Staino al contrabbasso e Renato Cantini alla tromba.

Nello spettacolo Hendel sofferma il suo sguardo sul presente e in particolare sulla sfera privata delle persone, con le nostre contraddizioni, le nostre debolezze e le nostre paure. "Stiamo vivendo in un periodo storico nel quale, tra mondi alla rovescia, terrapiattisti, negazionisti e complottisti, tragedie e drammi veri ed enormi bufale, può capitare di sentirsi come novelli Charlot incastrati negli ingranaggi di una catena di montaggio – spiegano le note di regia –. Non ci resta che tentare di districarci, tra i totem e i tabù di questi non facili tempi moderni, avvalendoci dell’arma dell’ironia ed esorcizzare così le tante cose brutte di questa nostra epoca con una sana risata. Alla fine, come sostiene Hendel, “le cose brutte purtroppo restano tali, ma almeno la notte si dorme più leggeri".

Allo scoccare della mezzanotte saranno distribuiti bicchieri e spumante e si brinderà al nuovo anno in compagnia del cast dello spettacolo. "Non vedo l’ora di essere a Prato e al Garibaldi il 31 dicembre – ha detto Hendel -. Parleremo di internet, di bufale, di inclusione digitale, di telefonini, di cellulari, lavatrici intelligenti, cesso regolati dall’intelligenza artificiale e altre meraviglie. Mi sto preparando anche a ballare e a cantare, per brindare poi tutti insieme a mezzanotte precise".