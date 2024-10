Tecnico elettronico per azienda della città

1 TECNICO ELETTRONICO

Un’azienda di Prato sta cercando ancora un tecnico elettronico. La risorsa si occuperà della programmazione di apparecchiature elettroniche adibite all’automazione nell’abito civile ed industriale, in particolar modo sugli impianti di condizionamento e riscaldamento. Gradita esperienza nell’ambito informatico o elettrico/elettronico. Richiesto diploma ad indirizzo tecnico/informatico, buona conoscenza della lingua inglese e minima conoscenza AutoCAD. Orario full time, offresi contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. Patente di guida: B (Rif.:PO-234930)