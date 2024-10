Super test per i Cavalieri. Oggi il forte Verona a Iolo

"Rispetto all’esordio con Capitolina, penso che contro Paese abbiamo fatto un passo avanti sotto il profilo della prestazione. Dobbiamo pazientare e continuare a lavorare: i risultati arriveranno". Coach Alberto Chiesa ha così tirato le somme delle prime due uscite dei Cavalieri Union, in vista della terza giornata del campionato di Serie A 2024/25 che inizierà oggi. Nell’anticipo delle 15,30 al Chersoni, capitan Puglia e soci riceveranno il Verona Rugby per una sfida entusiasmante ed impegnativa. "Affronteremo una squadra costruita per un torneo di vertice – ha commentato Chiesa – dovremo dare il massimo". Anche il vice-allenatore dei veronesi, Niccolò Badocchi, alla vigilia del match ha speso parole di rispetto per i "tuttineri", dicendo di aspettarsi "una battaglia". E l’impressione è che stavolta la banda Chiesa non partirà con i favori del pronostico, stando perlomeno al rendimento sin qui evidenziato: i Cavalieri hanno conquistato il primo punto stagionale la scorsa domenica, nella sconfitta interna di misura contro il Rugby Paese, dopo aver perso anche a Roma con Capitolina. Il tecnico livornese era del resto stato chiaro con i suoi: bisogna dimenticarsi le vittorie nette della scorsa annata ed essere consapevoli del fatto che con il deciso innalzamento del livello medio del torneo può essere anche una sola meta realizzata o meno a fare la differenza fra una vittoria e una sconfitta. Un concetto che il sodalizio veneto sembra aver già assimilato, dati alla mano: i giocatori allenati da Reece Edwards guidano la classifica del girone 1 insieme a Paese e Capitolina, con 10 punti arrivati da due successi nelle prime due gare stagionale.

"Ci aspetta una partita difficilissima contro quella che secondo me è la candidata principale alla promozione in A Elite – ha concluso il direttore sportivo dei Cavalieri, Francesco Fusi - sarà dura e le condizioni meteo previste per la giornata potrebbero favorire il loro pacchetto di mischia più "pesante" del nostro. Noi ad ogni modo giocheremo la nostra partita: il nostro percorso di crescita sta proseguendo".

Giovanni Fiorentino