"Su Mercatale annuncio riciclato"

"L’ennesima sfilata di promesse irrealizzabili e annunci privi di sostanza". È questa la sintesi di Claudiu Stanasel, capogruppo della Lega, sugli obiettivi 2025 illustrati giovedì dalla giunta Bugetti. "La città soffoca nel traffico, è paralizzata da cantieri interminabili. Ma i problemi sono tanti: discariche a cielo aperto, insicurezza strutturale, illegalità e degrado. Problemi visibili in tutta la città, ma l’Amministrazione continua a concentrarsi su progetti vuoti e promesse non mantenute". Il parcheggio interrato di Piazza Mercatale diventa, secondo Stanasel, l’emblema dell’inconcludenza del Pd: "Dopo vent’anni di promesse mai mantenute, oggi è riproposto come una novità. I cittadini non si lasciano più ingannare da questi annunci riciclati che non portano a nulla".

L’annuncio dell’inizio dei lavori per il tunnel al Soccorso nell’estate 2025, invece, preoccupa per i tempi e le conseguenze: "Si tradurrà in almeno 1100 giorni di cantieri e paralisi totale del traffico. Non esiste un piano per gestire l’impatto sulla viabilità, e i cittadini pagheranno ancora una volta il prezzo dell’incapacità amministrativa del Pd". Stanasel critica anche le scelte sulla mobilità: "Le nuove ciclabili costruite senza logica, le restrizioni delle strade e l’ingrandimento dei marciapiedi ovunque hanno solo aumentato il traffico, senza migliorare la situazione. Le bike lane, imposte tra la fine del mandato di Biffoni e l’inizio di quello Bugetti, hanno aggravato la congestione stradale senza offrire alternative reali. Parlare di sostenibilità è inutile se i cittadini restano bloccati ore nel traffico ogni giorno". Il progetto più immediato, quello dello sportello d’ascolto Comune Vicino, dedicato alle frazioni e in partenza a gennaio, per l’esponente leghista è "un’operazione di facciata. I cittadini delle periferie hanno bisogno di interventi concreti per migliorare la qualità della vita, non di sportelli che rischiano di trasformarsi in scatole vuote senza risorse adeguate".