Stella e Bergamini candidati alle Regionali. Il coordinamento dice sì

Prato è la seconda città della Toscana e merita che la sua voce sia finalmente presente e ascoltata negli organi regionali. Abbiamo bisogno di un’alternativa chiara e soprattutto liberale; per questo, come Coordinamento provinciale di Prato esprimiamo soddisfazione e sostegno delle candidature a governatore annunciate da Forza Italia dell’onorevole Deborah Bergamini, vice segretario nazionale, e del consigliere regionale Marco Stella (nella foto), segretario regionale. Una scelta importante e di valore, condivisa con il nostro segretario nazionale Tajani e la segreteria Toscana, che nasce dopo un percorso di ascolto durato mesi, nei quali il nostro movimento politico è cresciuto in termini di voti e di tessere, arrivando a completare entro questo mese in tutti i Comuni della Toscana i Congressi che eleggeranno i segretari comunali; così avverrà anche nella nostra città di Prato con il congresso in programma domenica". Lo afferma, in una nota, Forza Italia Prato. "La coalizione di centrodestra è elemento imprescindibile per correre e vincere. Le proposte di candidature espresse dai partiti sono elemento di vitalità del centrodestra; - si legge nella nota di Forza Italia Prato -. Siamo consapevoli che andranno al voto 6 regioni in Italia, le candidature sono a disposizione del Tavolo Nazionale, nella speranza che si riesca ad individuare il candidato unitario il prima possibile". "Forza Italia continuerà nei prossimi mesi la campagna contro l’aumento dell’aliquota Irpef, contro il pedaggio della Fi-Pi-Li, per un sistema infrastrutturale moderno e funzionale, una sanità più vicina ai cittadini azzerando le liste di attesa e riorganizzando il modello delle 3 Asl, per un piano rifiuti moderno, per fare le infrastrutture che fin qui a causa dei veti della sinistra sono sempre mancate".