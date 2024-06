Sportello bancario a rischio chiusura. La sindaca lancia raccolta firme

VERNIO

Duemila cittadini che abitano in alta Val di Bisenzio, nei Comuni di Vernio e Cantagallo, rischiano di trovarsi a breve senza sportello bancario di riferimento. Come si legge in una nota della sindaca di Vernio, Lucarini, la filiale di Banca Intesa Sanpaolo che attualmente opera a Mercatale di Vernio rischia di chiudere a ottobre 2024. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma il Comune di Vernio con il sostegno dei Comuni di Cantagallo e Vaiano, lancia la mobilitazione contro lo spopolamento degli sportelli bancari in Val di Bisenzio. "Con Intesa Sanpaolo il dialogo è aperto, ma i Comuni, pur non avendo naturalmente poteri specifici sulla materia, sono al fianco dei cittadini per reclamare un servizio essenziale alla comunità – sottolinea la sindaca di Vernio Maria Lucarini – È una battaglia che abbiamo intenzione di combattere, anzitutto per scongiurare la chiusura dello sportello, insieme alla Regione Toscana che è già coinvolta nella lotta alla desertificazione bancaria".

La sindaca di Vernio da subito lancia ai cittadini e in particolare alle associazioni che si occupano di anziani la proposta di una raccolta firme. "Dobbiamo essere aperti a ogni soluzione che possa essere prospettata, ma la comunità di Vernio e di tutta l’alta valle, caratterizzata da un’alta percentuale di anziani, non può essere lasciata sola con la prospettiva di perdere un servizio indispensabile soprattutto a chi ha difficoltà di movimento e nell’uso degli strumenti online".