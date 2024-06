Sport e solidarietà insieme. La pallamano è in festa

Un fine stagione con i fiocchi per la pallamano Prato. Terminata la stagione 2023/2024, i genitori della Pallamano Prato, hanno organizzato la cena di fine anno, che si è svolta al circolo Mcl di Casale. Ospiti d’eccezione i ragazzi che fanno parte dell’associazione ’A Ruota Libera’ e che insieme alla pallamano Prato hanno svolto durante l’anno diverse giornate di sport insieme. Il connubio tra la pallamano e l’associazione ’A Ruota Libera’ nasce da un bellissimo legame tra tutti i ragazzi: la serata è stata una nuova occasione per stare insieme con risate e persino un gioco a quiz che ha coinvolto tutti gli atleti.

Al termine delle domande premi per tutti i partecipanti. Una serata di allegria per salutarsi in vista del prossimo anno sportivo, fortemente voluta dai genitori dei ragazzi del settore giovanile che hanno organizzato la cena sociale di fine stagione.

’A Ruota Libera’ è il progetto di inclusione sportiva rivolto a bambini, ragazzi ed adulti, dai 7 anni di età in poi. I ragazzi dell’associazione hanno partecipato alla cena di Casale che prima di tutto è stata una festa estiva all’insegna dell’inclusione e della solidarietà, una preview di quelli che saranno gli eventi dell’autunno che vedranno protagonisti ancora i ragazzi di Pallamano a Ruota Libera insieme a settore giovanile della pallamano Prato.

Dopo il divertimento la foto di rito e l’arrivederci a dopo le ferie estive.

Si.Bi.