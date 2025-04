Sp2, c’è lo stop. Lavori sospesi per maltempo

Cantagallo, sospesi i lavori sulla Sp2 a causa del maltempo: il servizio bus di Autolinee Toscane torna sul percorso abituale.

A causa delle condizioni meteo previste per i prossimi giorni che non consentirebbero di lavorare in sicurezza e dell’impraticabilità al momento della viabilità alternativa di via San Quirichello, la Provincia di Prato ha deciso di revocare temporaneamente l’ordinanza che prevedeva la chiusura a fasce orarie della strada provinciale Sp2 della Carigiola per i lavori di messa in sicurezza del versante franato.

I lavori, quindi, sono sospesi fino a nuova comunicazione. Nel frattempo, i mezzi del trasporto pubblico locale potranno tornare a transitare sul percorso abituale, lungo la Sp2, dove resta comunque in vigore il senso unico alternato con semaforo già previsto dall’ordinanza del 3 marzo scorso.

La Provincia ha comunicato che il cantiere riprenderà non appena le condizioni meteo lo permetteranno e sarà ripristinata la viabilità alternativa, indispensabile per garantire sicurezza e continuità ai lavori.

Il cantiere è quello nel tratto in prossimità del ponte sul torrente Carigiola: l’intervento prevede la messa in sicurezza del versante mediante l’installazione di reti corticali in geotessuto che vedrà la conclusione, meteo permettendo, nel mese di agosto 2025. I lavori comprenderanno attività di ispezione, pulizia e disgaggio delle rocce, la revisione del sistema di smaltimento delle acque di versante e il rafforzamento corticale, con l’installazione di reti metalliche e chiodature in acciaio.

L’area interessata dall’intervento si estende per circa 150 metri lungo la Sp2 della Carigiola e per circa 22 metri in altezza lungo il versante.