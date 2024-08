Settembre, andiamo: c’è spettacolo. Gli show accendono il centro

Pronti, via. Il Festival Settembre Prato è Spettacolo, organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune, ieri ha aperto i battenti con una delle formazioni più importanti della scena punk rock italiana degli anni Ottanta: i Cccp – Fedeli alla

linea. Successo di pubblico e di presenze ieri sera per un ritorno a grande richiesta della band che sul palco di piazza Duomo ha rivolto agli spettatori il proprio messaggio: visti i tempi, lo slogan "Produci, consuma, crepa". Già da ieri tanta gente in centro storico con parcheggi presi d’assalto e locali che assaporavano i primi affari della ripartenza post vacanze. I fedelissmi, molti over 50, dei Cccp non hanno voluto mancare all’appuntamento pratese.

Il programma del Settembre prosegue domani, a ingresso libero, con Radio Bruno Estate, una festa della musica. Poi, sabato 31 lo show Panariello vs Masini: i due toscani saranno di nuovo insieme per un altro round del loro spassoso incontro. Lunedì 2 ecco The Kolors, mentre martedì 3 doppio concerto di due fra i migliori gruppi reggae europei: Alborosie e Africa Unite. Mercoledì 4 il ritorno di Francesco De Gregori. Giovedì 5 alle 21.15 il tradizionale concerto della Camerata a ingresso libero, con un programma dedicato a Beethoven. Mercoledì 11 il festival a Villa Guicciardini: alle 21.30 Nada sarà l’ospite speciale del gruppo Perturbazione e giovedì 12 chiuderà il festival Roberto Vecchioni.