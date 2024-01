Se gli adulti di domani fanno paura

Pistole e coltelli per rapinare i coetanei minorenni. Parliamo di baby gang, ma forse sarebbe meglio parlare di baby criminali, o giovani criminali: via l’ingle, che a volte finisce per addolcire con quel sapore sempre un po’ da fiction una realtà terribilmente reale. Storie di ragazzini che non si fanno scrupoli a impugnare un’arma magari per mettere le mani su una felpa, un orologio. Un oggetto. Ve lo raccontiamo nella pagina 5 del nostro giornale. Storie che sono un pugno nello stomaco perché si portano dietro interrogativi pesanti che tirano in ballo famiglia, amicizie sbagliate, solitudini, forse. La sfida sarà trovare un modo per far sì che questi giovani criminali non siano poi ‘adulti persi’.