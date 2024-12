Sacro Cingolo, ostensione natalizia

PRATOHa invitato Prato ad avere "un cuore ascoltante", come quello del patrono Santo Stefano, uomo che si è lasciato toccare da Dio, che "parla e agisce nell’interesse di tutti, a servizio della verità". Lo ha detto ieri mattina il vescovo Giovanni Nerbini, che ha presieduto il solenne pontificale nel giorno della festa del patrono Santo Stefano.

Nell’omelia il vescovo Nerbini ha incoraggiato la città, in tutte le sue componenti, a sostenere i giovani. "Per ben due volte in questi ultimi mesi ho raccolto lo sfogo preoccupato e amaro di due distinti giovani – ha affermato il Presule – confidenze allarmanti perché segnate entrambe marcatamente dalla paura. Paura di rimanere soli nella vita il primo; paura circa il proprio futuro l’altro. Il presente appare ai nostri ragazzi inquietante, il futuro grigio, privo di sicurezze, carico di preoccupazioni". Poi, rivolgendosi ai presenti ha detto: "Possiamo rimanere insensibili e sorvolare su un disagio crescente che riguarda le nuove generazioni e vede minata la loro integrità spirituale, umana, morale e compromettere il loro sviluppo, la formazione di una personalità armonica e positiva, mortificando in loro il desiderio di impegnarsi, di gettarsi nella mischia, ma alimentando quello contrario alla fuga dalla storia con marcata preferenza verso realtà virtuali, rifugi e sogni artificiali? Cosa stiamo facendo di concreto per le generazioni che si affacciano alla vita?".

Le difficoltà dei giovani e quelle delle degli adulti, che non sanno sostenerli, sono dovute al tempo nel quale viviamo, che monsignor Nerbini ricorda essere minato da guerre e crisi economiche. "Non sono la scienza e la tecnica che redimono l’uomo – ha sottolineato –, noi crediamo che è Dio a redimerlo attraverso l’amore". E poi: "Abbiamo bisogno di lasciarci ispirare, di aprirci ad una sapienza che guarda oltre i singoli interessi, i nazionalismi ed i populismi chiusi e bellicosi, per tornare a costruire pazientemente una cultura del dialogo che avvicini uomini e donne di culture tanto diverse, di diverse etnie e religioni. La cultura del dialogo riconosce che tutti hanno voce in capitolo, uno sguardo attento e originale sul mondo che può indicare strade nuove, percorsi virtuosi come si è visto alla conferenza sul clima nel novembre scorso a Baku dove sono state le voci dei piccoli a scuotere la coscienza dei grandi".

Il Presule si è poi soffermato sull’importanza dell’anno giubilare. Una occasione per avere "un cuore ascoltante" ed essere portatori di speranza, è offerta dal Giubileo, iniziato la vigilia di Natale, quando papa Francesco ha aperto la Porta Santa della basilica di San Pietro. "Avere speranza, essere speranza vuol dire vivere ogni attimo della nostra vita in comunione con il cielo e la terra, con gli uomini, le piante, gli animali, con tutti e con tutto senza niente dimenticare, niente disprezzare, niente perdere. Faremo certamente ancora errori, ma saremo già segni vivi di essa", ha concluso il vescovo Nerbini.

Intanto, domenica 29 dicembre, la Chiesa di Prato, insieme a tutte le diocesi del mondo, celebrerà l’apertura del Giubileo con una messa solenne in cattedrale. La cerimonia è preceduta da una processione che partirà dalla chiesa di San Domenico. L’orario di inizio è alle 16, con la lettura della bolla di indizione dell’Anno santo giubilare.