Prato, 11 aprile 2020 - Dei 18 anziani ospiti contagiati rimasti nella rsa di Comeana di Prato, dopo che ci sono stati cinque decessi, quattro sono stati trasferiti «perché in condizioni di salute 'non buone'» nel reparto di cure intermedie del vecchio ospedale di Prato.

È uno dei provvedimenti sulla struttura su cui l'Ausl Toscana Centro continua a vigilare con una task force e i cui due piani dello stabile sono stati suddivisi in reparti Covid e non-Covid. Altri 20 anziani ospiti risultano non contagiati. Invece, i 14 operatori sanitari risultati positivi al tampone nei giorni scorsi sono invece in fase di sostituzione con personale Asl: attualmente sono al lavoro 11 persone, compresa la direttrice della struttura Paola Lombardi.

«Ora la situazione sembra sotto controllo - spiega - proviamo ad andare avanti con la stessa determinazione che abbiamo messo dall'inizio di questa vicenda». Sulla situazione di questa Rsa, dove i primi casi emersero oltre un mese fa insieme ai primi decessi, ha aperto un'inchiesta la procura di Prato. La struttura ha cominciato a preparare una serie di documenti da fornire agli inquirenti.