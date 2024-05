Morte di Gei, condanna annullata. Si torna in Appello per la verità

Il processo per la morte di Fiorenzo Gei, 62 anni, è da rifare. Lo ha stabilito nei giorni scorsi la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso del legale della conducente, Marco Barone, che era alla guida dell’auto che travolse e uccise Gei di fronte al suo ristorante "Il Capriolo" in via Roma nel maggio del 2017. Il processo si era concluso in primo grado con l’assoluzione della donna, 46 anni, casalinga che faceva la parrucchiera per arrotondare. La sentenza venne ribaltata in Appello con una condanna a un anno (pena sospesa) per omicidio colposo. L’avvocato Barone aveva annunciato subito di voler presentare ricorso in Cassazione in quanto le carte del processo di Appello si erano basate su due ricostruzioni della dinamica dell’incidente completamente diverse.

Gei era molto conosciuto a Prato in quanto era stato non solo ex presidente del Cai ma anche direttore del Centro di Scienze naturali di Galceti. La sua morte improvvisa fece molto scalpore in città.

Gei venne travolto dall’auto della donna mentre stava aiutando il figlio a sistemare l’insegna del ristorante. Era sceso dal marciapiede per controllare l’insegna quando sopraggiunse l’auto che lo prese in pieno. Il processo di primo grado si è combattuto su due perizie diverse: quella della Procura secondo cui Gei era già in mezzo alla carreggiata quando arrivò l’auto, e quella della difesa secondo cui l’uomo sbucò in mezzo alla strada all’improvviso, dietro la curva e non sulle strisce pedonali negando qualsiasi tempo di reazione della conducente.

Adesso toccherà di nuovo all’Appello stabilire la verità. La sentenza, attesa da tempo (sono passati ben sette anni) avrà ricadute soprattutto sulla parte civilistica perché, al momento dell’impatto, l’auto della donna non era coperta da assicurazione.

Laura Natoli