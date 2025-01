Risultati positivi, Roberto Bresci confermato alla guida della Federnuoto regionale

E’ stato un vero plebiscito quello che ha portato il pratese Roberto Bresci alla riconferma alla presidenza del comitato regionale della federazione nuoto. Il dirigente ha ottenuto ben il 95 per cento delle preferenze: 1247 voti favorevoli su 1311 votanti decretato alle urne dalle 57 società aventi diritto, sulle 72 affiliate. Giunto al quarto mandato consecutivo, Bresci resta dunque al comando del comitato dopo un quadriennio segnato da successi racchiusi in un 2024 di grandi risultati in acqua e fuori, a cominciare dall’inaugurazione del Centro federale di alta specializzazione delle discipline acquatiche di Livorno piscina Camalich – Neri, per passare alla partecipazione alle recenti Olimpiadi di Parigi di ben undici atleti (sette nuotatori tesserati per il comitato toscano e quattro pallanuotisti toscani), oltre ai cinque tecnici federali ed ai sei nuotatori domiciliati presso altri comitati, ma allenati da tecnici toscani.

Nel consiglio è arrivata la conferma di un altro pratese: Alessandro Bartolozzi dell’Azzurra Nuoto. Al nuovo consiglio direttivo, che guiderà il comitato per il prossimo quadriennio olimpico in direzione Los Angeles 2028, la responsabilità di confermare i grandi risultati sportivi, individuali e di squadra a livello di nuoto, salvamento e nuoto artistico che in questo ultimo anno hanno visto la Toscana protagonista a livello italiano, europeo e mondiale senior e giovanile.

Massimiliano Martini