Riparte oggi il cineforum del "Garibaldi"

Riparte oggi e va avanti fino all’11 dicembre il cineforum de "Il Garibaldi". In programma un ciclo di bellissimi lungometraggi, molto diversi tra loro, capaci di far riflettere sulle contraddizioni della società contemporanea. A presentare e moderare le serate Carlo Pellegrini, architetto e grande appassionato di cinema, con anni di esperienza in rassegne e incontri cinematografici. Si parte oggi alle 20.30 con film de-strutturato e cineforum con brindisi: "Kinds of kindness" di Yorgos Lanthimos. Mercoledì 23 ottobre "Madame Cliquot" di Thomas Napper, versione originale inglese con sottotitoli in italiano. Mercoledì 30 "La Storia di Souleymane" di Boris Lojkine, versione originale francese con sottotitoli in italiano. Mercoledì 6 novembre "Il tempo che ci vuole" di Francesca Comencini; mercoledì 13 novembre "Vittoria" di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman; martedì 19 novembre "Quattro figlie" di Kaouther Ben Hania, versione originale arabo con sottotitoli in italiano; mercoledì 4 dicembre "Berlinguer - La grande ambizione" di Andrea Segre. Tutte le proiezioni si terranno alle 20,30. La rassegna si chiuderà mercoledì 11 dicembre con un film a sorpresa.