Rifiuti, pugno duro contro gli incivili. Boom di ispezioni: più di 22mila

Oltre 17.700 controlli, 500 sanzioni, per un valore di 60mila euro e 36 segnalazioni di reato alla polizia municipale. Sono le cifre dell’attività degli ispettori ambientali di Alia in campo tutti i giorni per battere l’odioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Pratica che in città è stata esacerbata dall’alluvione, tanto difficile da debellare quanto da scovare. Sì perché nonostante siano oltre sessanta le ispezioni effettuate ogni giorno dagli ispettori ambientali, 22.250 in un anno, solo in 500 casi è stato possibile risalire agli autori dell’abbandono. Questo però non scoraggia l’azienda dei rifiuti che mette in campo risorse e uomini per scardinare un fenomeno tanto odioso quanto costoso per le tasche della comunità.

A dare benzina al progetto ci sono i risultati ottenuti grazie alla continua attività di sensibilizzazione e alla presenza sul territorio degli ispettori: nei comuni di Prato, Montemurlo e Poggio a Caiano i controlli continui hanno fatto registrare una diminuzione dei rifiuti abbandonati del -30% nel 2023 rispetto all’anno precedente e hanno contribuito a migliorare il decoro cittadino combattendo fenomeni di degrado diffusi. territorio.

nell’ultimo anno sono in crescita i rifiuti controllati e le segnalazioni inviate dagli Ispettori nel Circuito Co.Es.Se, (Coordinamento esposti e segnalazioni), nell’ambito del quale gli ispettori di Alia collaborano con la Polizia Municipale e Provinciale: solo nel 2023, all’interno di questo progetto, sono stati effettuati 35 interventi e segnalazioni alla municipale, per abbandono di rifiuti speciali di cui il 90% di lavorazione tessile, mentre nell’anno precedente gli interventi erano stati 20.

"La continuità e la capillarità dei controlli dei nostri ispettori ambientali contribuisce senza dubbio a migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti, veicolando sempre di più la cultura della legalità e stimolando il senso di responsabilità dei cittadini, ormai pienamente consapevoli sia dell’importanza di adottare corrette pratiche di smaltimento, sia della convenienza nel rispettarle", commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility. "L’incremento del numero dei controlli rappresenta un valore aggiunto per Alia, che vede crescere i rifiuti raccolti correttamente in maniera differenziata ed è chiamata a minori interventi per abbandoni e pulizie straordinarie". Un progetto a beneficio della città che risulta più curata e dei cittadini che che hanno la possibilità di interagire

direttamente con Alia, fare domande, ricevere informazioni.

Un impegno speciale è riservato all’area del Macrolotto Zero, dove le squadre di Alia sono attive con doppio turno, sia al mattino che al pomeriggio, tutti i giorni dal lunedì al sabato, nel monitoraggio di punti particolarmente sensibili per l’abbandono di rifiuti, ma anche nelle verifiche mirate e periodiche, programmate in sinergia col servizio di raccolta dei conferimenti del residuo non riciclabile delle attività produttive presenti nell’area. In questo contesto, nel solo 2023, gli ispettori ambientali hanno elevato 183 sanzioni, per un valore economico di 19.350 euro, con 7.185 interventi e controlli che hanno portato a ispezionare 7.488 tra sacchi e bidoncini. Non solo, per migliorare l’attività di indagine sono state posizionate telecamere oltre all’utilizzo di auto civetta per sorvegliare i punti più sensibili e soggetti a frequenti abbandoni.

Silvia Bini