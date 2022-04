Responsabilità e trasparenza: avviato l’iter per diventare B-Corp

Era il 4 novembre del 2021 quando Digital Value, holding del gruppo omonimo che opera nel settore delle soluzioni e dei servizi Ict, quotata sul segmento Euronext Growth Milan, approvava ed eseguiva un contratto relativo all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza rappresentativa del 51% del capitale di TT Tecnosistemi (TTT). Il restante 49% è interamente detenuto dalla società HTT, controllata da Riccardo Bruschi, presidente e ceo di TTT. Dal 1984 TTT rappresenta un’importante realtà nazionale nel settore delle tecnologie e dei servizi Ict. È particolarmente attiva nell’Italia centrale (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Marche) con una base clienti rappresentata in prevalenza da imprese di grandi dimensioni, ma anche Pmi e pubblica amministrazione. L’azienda ha sviluppato particolari competenze nel servizio dei settori moda & tessile, sanità, utilities, grande distribuzione organizzata e manifatturiero, nei confronti dei quali realizza larga parte del proprio fatturato. Fatturato che, riferito al 2021, è di 50.811.848 euro, mentre i suoi dipendenti sono 129. L’azienda è diventata società benefit nel maggio del 2021 e adesso si pone l’obiettivo di diventare una società B-Corp, percorso nel quale si trova in una fase di precertificazione. La certificazione B-Corp indica che un’azienda soddisfa alti standard di prestazioni verificate, responsabilità e trasparenza su fattori che vanno dai benefici per i dipendenti e le donazioni caritatevoli alle pratiche della catena di fornitura e ai materiali di input. In Italia le aziende B Corp sono circa un centinaio.