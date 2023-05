"Qui strutture d’eccellenza Che scorretti Taiti e Palandri"

"Consiglio a Palandri di dialogare davvero con le società sportive del territorio e non di limitarsi a tirarle in ballo per fini elettorali, è veramente poco corretto". Ormai secondo copione, ieri sera è arrivata la replica di Francesco Puggelli all’avversario e a Taiti. "Non mi risulta che in questi cinque anni il Coni si sia mai interessato a Poggio - ha detto - È un anno che aspettiamo una risposta sul nostro progetto per il campo del Martini, che tra l’altro la consigliera della Lega Diletta Bresci criticò giudicandolo troppo oneroso. Non si sono nemmeno accorti che uno dei tre impianti principali che abbiamo, quello della Mazzei, è stato rinnovato con un investimento da 800mila euro". Non finisce qui. "Non è mai mancata in questi anni la collaborazione con le realtà sportive del territorio – ha aggiunto – e gli investimenti sono stati tutti concordati e basati sull’ascolto. Riqualificheremo il Palazzetto Pacetti e abbiamo già previsto opere di manutenzione straordinaria della palestra di via Giotto. Non intendiamo promettere roboanti progetti che, tra l’altro, non potranno mai essere realizzati, ma continueremo a metterci a disposizione delle nostre realtà perché i nostri giovani e i nostri atleti trovino qui l’offerta che cercano. Un’offerta che già c’è ed è d’eccellenza – ha concluso – e che noi intendiamo potenziare".

A fianco di Puggelli si schiera anche Bruno Ballerini del Cs1909: "Dalla ricostruzione del 2013 dopo l’incendio, fino al progetto che doterà il campo Martini del manto in sintetico, le varie amministrazioni di Poggio ci hanno sempre sostenuto", dice E Lorenzo Mungai della Medicea Basket aggiunge: "Non eravamo presente all’incontro con il delegato Coni ma ci tentiamo a precisare che per quanto ci riguarda il dialogo con l’amministrazione, soprattutto negli ultimi tre anni è stato molto positivo". Infine Alessio Cheli della Medicea Handball: "Giochiamo a Poggio senza problemi, questa amministrazione ha rifatto il tendone, gli impianti elettrici e ora gli spogliatoi pronti per la nuova stagione".