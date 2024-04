Quante letture divertenti e curiose. A misura di bambini

Le iniziative per i più piccoli nelle biblioteche di questo weekend. Oggi alle 10.30 nella nuova biblioteca di Casale prende il via il ciclo di incontri dal titolo "Buon appelibro: libri, cucina e ricetteZ, di divertenti letture animate e laboratori insieme a personaggi curiosi, per abituare i più piccoli ad un’alimentazione sana e creativa. Insieme a I Formaggini Guasti si potrà scoprire l’importanza del cibo e i primi accorgimenti per non sprecarlo. Oggi in programma sabato "Babàu, la paura e... i ricciarelli di Siena", per ber bambini da 4 a 8 anni (necessaria la presenza di un accompagnatore). Alla biblioteche Nord e Ovest sempre oggi alle 10.30 il primo incontro di "Letture e storie di primavera": divertenti letture animate per un tuffo in storie fantasiose e laboratori creativi. Alla biblioteca Ovest in programma Mucchio pinguino, alla Nord un Un rospo magico. Per bambini da 4 a 8 anni (necessaria la presenza di un accompagnatore). Infine, domani dalle 10 alle 12 In Lazzerini un altro appuntamento di Domeniche piccine: le famiglie con bambini o bambine da 6 mesi a 3 anni sono accolte dal sorriso di una bibliotecaria che propone libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’.