Pulizia strade e mancata revisione. Sono oltre 2300 le multe in un anno

I mesi più a rischio multe sono agosto e settembre. L’infrazione in testa alla classifica delle sanzioni al codice della strada resta infatti la mancata rimozione dei veicoli per la turnazione della pulizia strade. In un anno sono state 1333 le violazioni rilevate, circa quattro multe al giorno nell’arco del 2023.

A seguire nella lista nera delle sanzioni c’è poi la mancata revisione dei veicoli: sono state 929 le violazioni rilevate. Ben 261 le violazioni rilevate per il mancato rispetto del semaforo rosso. Il non rispetto dei divieti di sosta, passi carrabili e la sosta irregolare ha visto in totale 255 violazioni. In totale il numero delle violazioni accertate, nonostante lo stop imposto dall’alluvione, rimane invariato rispetto al 2022. Aumenta purtroppo il numero dei veicoli trovati privi di assicurazione o revisione, un dato sul quale probabilmente influisce anche la situazione economica generale, ma che rappresenta un aspetto molto preoccupante in caso di incidente. La polizia municipale di Montemurlo nel corso del 2023 ha effettuato 91 controlli con il Targa system, il sistema per la rilevazione della corretta assicurazione e revisione dei veicoli, accertando 1046 violazioni: su un totale di 110.008 mezzi controllati quelli trovati privi di assicurazione sono 117 (erano 70 nel 2022; 32 contestati immediatamente e 85 d’ufficio). Aumentano anche le infrazioni legate alla mancata revisione degli autoveicoli: nel 2023 gli agenti hanno trovato 929 mezzi privi di revisione (erano 861 mezzi non in regola nel 2022; 256 multe elevate direttamente e 673 d’ufficio). "Rispetto al passato la situazione è migliorata: i veicoli assicurati sono di più rispetto in relazione al numero dei veicoli controllati – specifica l’ispettore della polizia municipale Stefano Grossi -. Grazie all’aumento delle verifiche su strada con Targa system riusciamo ad individuare più veicoli privi di assicurazione. Pericoloso il fenomeno dell’aumento delle mancate revisioni: un veicolo non revisionato è più inquinate e meno sicuro".

Infine nel 2023 gli accertamenti per la verifica della guida in stato di ebrezza con l’etilometro hanno visto il controllo di 190 veicoli per 12 ore d’intervento: elevata una sanzione per guida in stato di ebrezza e otto per altre infrazioni al Codice della strada riscontrate nel corso degli accertamenti.