Primarie, terzo polo e futuro . Domani l’iniziativa di Targetti

Da ricordare domani alle 11.30 all’ex chiesa di San Giovanni l’incontro pubblico per parlare delle prossime sfide e del futuro città organizzato da Jonathan Targetti (foto), imprenditore e blogger, sul cui nome è partita una valanga di firme per un eventuale cadidatura a sindaco. Targetti rilancerà anche la sua proposta di primarie per la scelta di un candidato del terzo polo. "Nel centrosinistra e nel centrodestra le decisioni vengono prese da tre persone chiuse in una stanza a Roma. Noi dobbiamo dimostrare di essere altra cosa e di non aver paura di coinvolgere la città anche nelle scelte così importanti – dice il creatore della pagina Fb Targettopoli –. L’incontro servirà a confrontarci sui temi e i problemi della città, a parlare appunto di futuro". Ad appoggiare Targetti nei giorni scorsi era stato anche Andrea Marcucci, già sottosegretario alla cultura con Prodi, capogruppo Pd in Senato e adesso presidente dei Libdem Europei.

"A Prato l’area riformista e liberaldemocratica può essere determinante, l’unica che decide di affidarsi alle primarie come ha chiesto Targetti. Libdem, Più Europa, Azione e Italia Viva possono essere il perno decisivo in nome della concretezza dell’amministrare".