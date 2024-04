Prezzi invariati e orari flessibili

Per gli amanti dello sport che desiderano trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento e dello sport fuori città tornano anche quest’anno le proposte del Cgfs. Il Volley Camp a Calambrone in programma dal 16 al 21 giugno, la Doganaccia Adventure School dal 17-21 giugno, il Basket Camp Calambrone (23-28 giugno)

e Cavarzano Adventure School (22-26 luglio). Per quanto riguarda i centri estivi ci sono varie opzioni di iscrizione: part-time con ingresso alle 8

e uscita alle 14 (con o senza mensa) e full-time con ingresso alle 8 e uscita alle 17 (con o senza mensa). E’ inoltre possibile chiedere l’ingresso anticipato o l’uscita posticipata di mezzora, o entrambe. I prezzi settimanali sono pressoché invariati rispetto allo scorso anno. Sul sito wwwcgfs.it sono disponibili tutti i dettagli sui costi, sul programma, sulla durata e sui periodi di attività dell’estate 2024, con possibilità di iscrizione settimanale o plurisettimanale. Per info: [email protected]. E’ possibile effettuare le iscrizioni di persona all’ufficio iscrizioni di via Roma 258 (1° piano) lunedì, mercoledì e venerdì (8-13); martedì e giovedì (12-17). Per partecipare ai centri estivi Cgfs, dopo i 6 anni compiuti, occorre essere in regola con il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica.