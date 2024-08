Pretorio e Politeama. Gli altri appuntamenti

Qualche informazione sul festival. I biglietti per i concerti si possono acquistare online su ticketone.it o nei punti vendita del circuito Boxoffice. Sarà aperta anche la biglietteria all’interno de Il Garibaldi dalle 18,30 alle 22,30 nei giorni 27 e 31 agosto, 1, 2, 3, 4. Piazza Duomo aprirà i varchi 90 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, dunque indicativamente tra le 19,30 e le 20. Si consiglia di non arrivare più tardi di 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Gli ingressi a Piazza Duomo sono due: Via Garibaldi (incrocio Via Santo Stefano) e Via della Sirena (incrocio Via Magnolfi). Solo per i concerti in cui è previsto l’Early Ticket (Cccp, The Kolors, Alborosie + Africa Unite) viene dedicato un ulteriore varco presso Largo Carducci dalle 19. In piazza sono presenti bar, gazebo per mangiare, bagni, merchandising. L’accesso alla piazza e la partecipazione allo spettacolo non sono consentiti agli animali (fatta eccezione per i soli cani guida). E’ possibile esibire il pdf del biglietto nel proprio smartphone. Per tutti gli eventi, il diversamente abile con diritto all’accompagnatore e con bisogno di assistenza continuativa, che voglia assistere al concerto deve prenotare obbligatoriamente un posto nell’area riservata, facendo richiesta di acquisto del relativo biglietto a lui riservato, inviando una e-mail all’indirizzo [email protected]. L’invio della richiesta di prenotazione non dà diritto alla partecipazione all’evento, se non confermata per iscritto. In caso di mancata conferma la richiesta è da considerarsi respinta a causa dell’esaurimento dei posti.

Oltre agli spettacoli in piazza Duomo e a Villa Guicciardini il festival propone altri appuntamenti sulla terrazza di Palazzo Pretorio (il concerto di Tricarico il 7 settembre alle 18.30, i dj set con aperitivo al tramonto il 4, 5, 6 settembre alle 18.30); Avanguardie, i laboratori per bambini al Politeama a cura di Metropopolare il 9, 16, il 23 e il 24 settembre alle 17.30; le passeggiate sonore lungo il Bisenzio il 3, 4 e 5 alle 18.30. Info: www.settembreprato.it. Infine, martedì 27 a Il Garibaldi alle 19 sarà inaugurata la mostra Pezzi. Storie d’amore e di musica, che sarà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 23 fino al 4 settembre: le foto di Marco Saietti raccontano questi dieci anni di Festival. Infine, si chiama In prima fila il nuovo format in partenza su Tv Prato per vivere in diretta le emozioni di Prato è spettacolo: le giornaliste Lucrezia Sandri e Arianna Di Rubba si alterneranno nella conduzione delle nove serate, una per ogni concerto.