Presi due pusher con un chilo di droga

La polizia ha arrestato due cinesi di 38 anni, irregolari, uno dei quali pregiudicato, per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti sequestrando un consistente quantitativo di droga, del tipo anfetamina. L’attività di indagine della squadra mobile si è sviluppata con mirati servizi di osservazione e pedinamenti, aumentati nelle ultime settimane. Nello specifico, gli investigatori della Squadra Mobile hanno effettuato attività di appostamento riuscendo a risalire a un’abitazione nella zona Nord della città dove vivevano i due cinesi nei confronti dei quali sono stati raccolti indizi in merito al presunto coinvolgimento dei due in attività di commercializzazione di stupefacente proveniente da canali esterni alla provincia di Prato. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire 1300 pasticche di stupefacente sintetico, alcune bottigliette il cui contenute è risultato positivo alle anfetamine e quattro sassi di circa 250 grammi complessivi sempre riconducibile allo stupefacente sintetico. E’ stato tutto sequestrato: il peso dello stupefacente è di circa un chilo. I due cinesi sono stati fermati e arrestati arrestati e su disposizione dell’autorità giudiziaria, e portati in carcere.