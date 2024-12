Presepi artigianali in mostra alla Pieve di San Giovanni Decollato: concorso e solidarietà

Nella pieve di San Giovanni Decollato alla Rocca si rinnova la magia dei presepi artigianali. Sono cento quelli in mostra, settanta quelli che partecipano al concorso 'Il mio presepe nella pieve'. Tutti i visitatori, che dallo scorso 8 dicembre fino al prossimo 6 gennaio, visiteranno l’esposizione potranno votare il proprio presepe preferito e il giorno dell’Epifania sarà proclamato il vincitore.

"Quest’anno siamo alla sesta edizione della mostra dei presepi e siamo sempre molto soddisfatti della partecipazione degli espositori e dei visitatori - dice Alessandro Franchi, presidente dell’associazione Il Borgo della Rocca -. Da qualche anno a questa parte le persone hanno riscoperto il valore del presepe come opportunità per promuovere un messaggio di pace e solidarietà. Le natività in mostra sono davvero uniche e particolari, realizzate da cittadini appassionati e creativi che hanno portato alla pieve le loro opere per il piacere di condividere una loro passione. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di coinvolgere quante più persone possibile e portarle alla scoperta del borgo".

Quest’anno Gesù Bambino nasce tra le macerie di Gaza, dell’Ucraina e della Siria, un monito contro tutte le guerre. I presepi sono realizzati dentro vecchi televisori, c’è poi quello vintage adagiato sotto un casco, anni Settanta, da parrucchiere con tanto di bigodini a fare da contorno alla natività. C’è poi c’è la rupe dove si trova la chiesa di Santa Rita da Cascia, realizzata con cura e fedeltà al reale da Luca Santi, uno dei volontari dell’associazione “Il Borgo della Rocca”, che ogni anno si occupa anche dell’allestimento del grande presepe nell’Oratorio del Corpus Domini della Pieve: "Siamo una decina di volontari e già dall’inizio di settembre ci ritroviamo per iniziare il lavoro sul presepe - spiega Luca Santi del Borgo della Rocca- Quest’anno abbiamo pensato di omaggiare il nostro territorio".

Il ricavato della mostra sarà utilizzato per il completamento del restauro della pieve: quest’anno il progetto prevede la ristrutturazione del porticato e della facciata anteriore della chiesa. I presepi della Pieve di Rocca fanno parte del percorso nazionale 'Terre di presepi'.

I presepi sono visitabili fino al 2 febbraio 2025. Per informazioni telefono 347.8627809.