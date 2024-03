Premio Sassoli. Ultimi giorni per partecipare

C’è tempo fino al 1° aprile per partecipare alla prima edizione del Premio giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli, promosso dalla Pro Loco di Galciana, la frazione di Prato da cui il futuro presidente del Parlamento Europeo e vicedirettore del Tg1 trasse le origini. Lì, infatti, abitava la nonna Eunice Nesti e nacque la madre Rosanna Ghelardi. A Galciana Sassoli si fermava a trovare gli amici, quando lavoro e impegni politici lo chiamavano a Firenze e Prato. Tema della prima edizione del premio è "I territori e l’Europa" (tutte le informazioni per partecipare sul sito internet della Pro Loco di Galciana). Dal momento dell’annuncio del bando, l’11 gennaio scorso, in occasione del secondo anniversario della scomparsa di Sassoli, numerosi giornalisti di tutta Italia hanno inviato opere.