Premio Farulli al Trio Sheliak: c'è anche la pratese Michelozzi

Prato, 21 giugno 2024 - Al Trio Sheliak, composto da tre giovani musicisti toscani, è andato il Premio speciale Farulli, nell’ambito della 43esima edizione del prestigioso Premio della critica musicale Franco Abbiati, assegnato dall’Associazione Nazionale dei Critici Musicali, La cerimonia di consegna si è svolta martedì scorso nel Foyer del Teatro Regio di Torino. Il Trio Sheliak, che è stato protagonista anche di un momento musicale durante la premiazione, è formato dalla pratese Matilde Michelozzi (violoncello) e dai fiorentini Emanuele Grilli (violino) e Sergio Costa (pianoforte). Il gruppo musicale toscano ha avuto già importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Alberto Burri 2023, il Premio Luigi Nono 2023 (con premio speciale per la musica contemporanea) e il Premio Filippo Nicosia 2022. I tre musicisti stanno frequentando il Master Specialized in musica da Camera alla Hochschule di Berna e di Lucerna. Di recente sono stati nominati vincitori anche del premio della Fondazione Jurg Muller come miglior gruppo dell’Hochshule di Berna. La commissione della 43a edizione del Premio della critica musicale “Franco Abbiati”, presieduta da Angelo Foletto, era formata dal direttivo dell’Associazione Nazionale dei Critici Musicali.