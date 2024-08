Prato spettacolo conto alla rovescia. Non solo concerti per il Settembre

Conto alla rovescia per Settembre Prato è spettacolo, il festival orgnizzato da Fonderia Cultart che porterà tanta musica in piazza Duomo da martedì 27 agosto. Ma in programma fino a metà settembre non ci sono solo i grandi concerti, ma anche iniziative in altri spazi della città che meritano di essere ricordate. Una di queste è Acqua, la camminata sonora prevista il 3, il 4 e il 5 settembre sempre alle 18.30, con partenza da Il Garibaldi Milleventi. Acqua è un percorso sonoro, poetico e drammaturgico; un’esperienza che accompagna lo sguardo dello spettatore e lo guida attraverso il fluire di un racconto. Il giovane attore Francesco Dendi accompagnerà il pubblico munito di cuffie lungo un percorso che si snoda sulle rive del Bisenzio. Una performance che si trasforma in rito collettivo. Francesco Dendi (classe 1986) è anche regista e sound artist. Laureato in Storia del Vicino Oriente Antico si diploma alla scuola Il Mestiere del Teatro del Teatro Stabile della Toscana. E’ fondatore e direttore artistico della compagnia Factory Taci.I biglietti per le passeggiate sonore sono disponibili su Ticketone.it

Per i più piccoli c’è invece da segnalare il progetto Avanguardie, a cura di Teatro Metropopolare. E’ un ciclo di laboratori–spettacolo intorno alla figura di Roald Dahl diretti da Livia Gionfrida, regista e dramaturga fondatrice del collettivo Teatro Metropopolare in programma nei sabati 7, 14, 21, 28 settembre all 17 al Ridotto del Teatro Politeama Pratese. I laboratori saranno condotti da Giulia Aiazzi e sono pensati per bambini dai i 5 ai 10 anni. Roald Dahl è stato uno dei più grandi scrittori di letteratura per l’infanzia: nei suoi romanzi le bambine e i bambini non sono piccoli protagonisti di storie edificanti, ma sono invece gli attori di un mondo immaginario dove a guidare la narrazione sono il loro punto di vista, le loro paure, le loro fantasie. Le storie di Dahl sono piene di magia, avventura e mostri ma anche di padri amorevoli, nonne strabilianti e maestre comprensive. In modo pacifico, intelligente e ironico, Dahl guarda i bambini dritto negli occhi per scatenarne la fantasia e incitarli a un allegro confronto le proprie paure e preoccupazioni. Nei quattro appuntamenti i bambini potranno tuffarsi nelle storie di Roald Dahl e nelle avventure dei protagonisti. Per info e prenotazioni, biglietteria del Politeama