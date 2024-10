Prato, in arrivo la seconda edizione della Camminata solidale "i due Ospedali"

Prato, 9 ottobre 2024 - Dopo il grande successo dello scorso anno, sabato 12 ottobre alle 9:30 si terrà la seconda edizione della camminata solidale “I due ospedali: dal Misericordia e Dolce al Santo Stefano e ritorno”, organizzata dalla Fondazione AMI Prato in collazione con UISP, per promuovere il concetto di sport collegato alla salute e raccogliere fondi a favore della Fondazione Ami Prato. Una camminata ludica, non competitiva di circa 7 km, adatta a tutti, anche ai bambini ed alle neo famiglie con passeggini. Il percorso partirà da Piazza del Vecchio Ospedale e farà tappa al Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato, dove sarà possibile rigenerarsi con un piccolo punto ristoro prima di ripartire per il Misericordia e Dolce. All’arrivo, sarà previsto un punto ristoro con bevande e schiacciata offerti da Conad e Forno Santini, aziende AMIche della Fondazione ormai da anni. Al momento dell’iscrizione, tutti i partecipanti riceveranno una t-shirt da indossare che poi rimarrà in ricordo della camminata, omaggiata dall’Associazione Home For Children and the elderly e da Fiscalfocus. Per la partecipazione è richiesta una donazione libera a partire da 5 euro. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione AMI Prato a sostegno dei servizi rivolti alle mamme in gravidanza, a tutti i bambini in età pediatrica, alla salute ed al benessere di tutta la famiglia.