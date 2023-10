Prato, i progetti per le scuole della Camerata strumentale

Prato, 11 ottobre 2023 - Sono stati presentati nella giornata di ieri, martedì 10 ottobre, i progetti didattici per le scuole 23-24 della Camerata strumentale di Prato. L’articolata proposta formativa “La musica nella cultura: per un ascolto consapevole” è rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado e prevede la partecipazione degli studenti e degli insegnanti ai concerti mattutini e serali della Camerata strumentale, nonché la possibilità di progettare percorsi didattici e interdisciplinari e di organizzare d’intesa con i docenti degli incontri specifici di preparazione rivolti alle classi anche presso gli stessi Istituti scolastici. Anche quest’anno riprende il progetto Orchestra Prato Sinfonietta che coinvolge allievi dalla terza media alla quarta superiore della Scuola di musica Verdi, delle Scuole medie a indirizzo musicale e del Liceo musicale di Prato che andranno a formare la nostra Orchestra Junior che si esibirà accanto alla Camerata strumentale di Prato. In occasione della presentazione dei progetti sono stati assegnati i premi ai docenti delle scuole che nella stagione passata si sono distinti per partecipazione attiva, collaborativa e organizzativa, dedizione e disponibilità alle proposte, attenzione alla qualità della proposta musicale; questi i nomi dei premiati e le scuole di appartenenza: ITIS Buzzi – Prof. Filippo Coralli; ISISS Cicognini-Rodari – Prof.ssa Paola Riggio; IC Marco Polo - SMS Ser Lapo Mazzei – Prof. Alberto Cocci; IC Malaparte - SMS Malaparte – Prof.ssa Lea Miale; IC Castellani - Primaria Manzi – Ins. Simona Fratini; IC Lippi - Primaria Ciliani – Ins. Vanessa Andrenelli.