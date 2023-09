Prato è spettacolo, le cifre. Quasi 20mila le presenze fra concerti e altre iniziative

Quasi 20mila presenze tra i concerti a pagamento e le iniziative ad ingresso libero. E’ molto positivo il bilancio dell’ottava edizione di Settembre| Prato è Spettacolo, il festival organizzato da Fonderia Cultart. Il 30% del pubblico dei grandi concerti è venuto dall’area pratese, il 50% dalle altre province toscane e il 20% dal resto d’Italia. Fra le serate sold out quelle con protagonisti Articolo 31, Giorgio Panariello e Marco Masini, Umberto Tozzi. Per quanto riguarda l’attività sui social, sono stati quasi 400mila gli account raggiunti e 4200 le interazioni da tutta Italia tra facebook e instagram. Alla buona riuscita del festival hanno collaborato circa trecento persone tra artisti, tecnici e staff organizzativo. Fonderia Cultart (nella foto il presidente Francesco Fantauzzi, il primo a destra, insieme ai collaboratori del festival) ringrazia tutti coloro che anche questa volta hanno contribuito con il loro sostegno alla realizzazione del festival, in particolare Comune, Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, insieme ai main sponsor Intesa SanPaolo, Lo Conte Edile Costruzioni e Publiacqua. "Il ringraziamento più grande – ha detto il presidente di Fonderia Fantauzzi – va a tutte le persone che con la loro presenza hanno reso il nostro lavoro una vera festa. Prato è spettacolo è una manifestazione che anno dopo anno consolida la propria reputazione e si afferma sempre di più tra i principali festival musicali italiani. Un grazie di cuore al pubblico del Settembre Prato è spettacolo".

"Abbiamo voluto che a Prato nascesse un festival musicale come o anche meglio di tante altre città – è il commento del sindaco Matteo Biffoni –. Dopo otto edizioni possiamo dire che lasciamo un evento che grazie alla musica coinvolge e fa muovere migliaia di persone. Noi ci abbiamo creduto e anche questo Settembre è stato un successo. Grazie a Fonderia Cultart per l’ottimo lavoro".