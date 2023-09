Prato, dal 13 al 15 ottobre torna la festa del cioccolato. Con un tocco di solidarietà

Prato, 20 settembre 2023 - E' in arrivo la 12esima edizione di “Un Prato di Cioccolato”, la festa del cioccolato artigianale. La manifestazione, organizzata da Chocomoments con il Patrocinio del comune di Prato in collaborazione con CNA Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Pistoia-Prato, Confesercenti Prato, Unione Prato Imprese, si svolgerà dal 13 al 15 ottobre in Piazza del Duomo. Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale con stand sempre aperti: il venerdì e la domenica dalle 10 alle 20; il sabato dalle 10 alle 24. Quest’anno l'evento si arricchisce di un’importante collaborazione con Unicef, con lo scopo di raccogliere fondi per i loro progetti. Saranno infatti molte le iniziative da non perdere durante i giorni di Un Prato di Cioccolato dove la dolcezza si accompagnerà alla solidarietà.

Il programma

La tre giorni si aprirà con la Tavoletta da Guinness che quest’anno raggiunge i 35 metri. La tavoletta verrà realizzata in Piazza Duomo sabato alle ore 18 e sarà arricchita dai Biscotti di Prato (in collaborazione con Pasticceria Peruzzi e Premiata Fabbrica di Biscotti Antonio Mattei). A seguire una degustazione ad offerta per tutti, con il ricavato che sarà devoluto alle iniziative Unicef per l’emergenza in Marocco. La maratona della solidarietà continua con l’evento UNICIeACCOGLIENTI, convegno dal titolo “Emergenza Turca e Siriana, quali i percorsi di accoglienza e cura dei minori. Una riflessione normativa”, a cura del Comitato provinciale di Prato per l’Unicef, che si terrà nel Palazzo Comunale domenica 15 ottobre dalle 9:30. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. A fine convegno sarà aperta una donazione libera a sostegno delle iniziative Unicef.

Al convegno farà seguito UNICIeFONDENTI, il pranzo solidale organizzato da Chocomoments e coordinato dal Servizio Sviluppo Eco-nomico del comune di Prato, che potrà contare su uno sfizioso e ricco menù a cura della chef Mara Taddei coadiuvata per la parte dolce da Chocomoments. L'iniziativa si svolgerà in una location d’eccezione come il Chiostro San Domenico, che per l’occasione verrà concesso gratuitamente dalla Diocesi di Prato. La partecipazione al pranzo ha un costo di 50 euro, la prenotazione è obbligatoria su www.eventbrite.it evento: unici e fondenti pranzo solidale per Unicef nel chiostro di San Domenico.