Prato città pioniera 40 anni fa la nascita del primo asilo nido

Prato è stata pioniera nella creazione degli asili nido e della scuole materne che tagliano rispettivamente il traguardo dei 40 e 50 anni dalla fondazione della prima struttura. Una intuizione dell’allora assessori Liliana Rossi e Anna Fondi permisero alla città di avere luoghi dedicati all’infanzia. Un qualcosa di mai visto, se non in pochissime realtà d’Italia, che a Prato esisteva con lo scopo di dare la possibilità alle donne di andare a lavorare a anche, grazie alla creazione del tempo lungo, di permettere ai bambini di fare almeno un pasto completo al giorno. Oggi l’amministrazione vuole celebrare i primi 40 e 50 anni di vita e di storia dei servizi educativi per l’infanzia comunali con un ciclo di seminari per educatori, educatrici e insegnanti con personalità di spicco nel panorama nazionale aperti alla cittadinanza. Martedì 14 febbraio (con inizio alle 17) nella sala consiliare di palazzo comunale sarà trattato il tema ’Bambini….in comune. La qualità dell’educazione tra servizi educativi, scuola e famiglie’ dal pedagogista Raffaele Iosa, già dirigente dell’ufficio scolastico della Regione Emilia Romagna e componente di diverse commissioni istituite a livello ministeriale. Venerdì 10 marzo dalle 17 al Centro Righi (via Righi, Le Badie) sarà presentato il libro ’Integrare servizi educativi. Nido e scuola dell’infanzia in dialogo per un curricolo ZeroSei’ dagli autoriFrancesco Caggio e Carmen Dambra.

Si parlerà di ’Traiettorie di sviluppo dei bambini e delle bambine da 0 a 6 anni: esiste uno sviluppo tipico?’ giovedì 20 aprile con Carlo Ricci, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell’Istituto Walden di Roma, professore all’Università Pontificia Salesiana.

Concluderà il ciclo di seminari l’intervento di Fiorella Farinelli, dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri al ministero dell’Istruzione su ’Zero-Sei, un’opportunità educativa decisiva per i bambini con background migratorio’ giovedì 18 maggio. L’iscrizione ai seminari è obbligatoria e si fa online, collegandosi alla pagina dedicata alle iniziative presente sul sito del Comune di Prato. E’ in via di organizzazione una Festa dei bambini e delle bambine, sabato 27 maggio in piazza del Comune. "Il nido e la scuola dell’infanzia sono oggi un indispensabile strumento di conciliazione dei tempi di vita per i genitori che lavorano ed hanno figli piccoli", commenta l’assessore all’istruzione Ilaria Santi. " e come sostengono alla genitorialità".

Silvia Bini