Prato, a PrismaLab ecco "Dal sentire all’agire"

Prato, 8 ottobre 2024 - Al via venerdì 11 ottobre alle 18 a PrismaLab il ciclo di incontri dal titolo Dal sentire all’agire, organizzato dalla Biblioteca Lazzerini. Cinque incontri teorico-esperienziali a ingresso gratuito a cura di Agape Crescere insieme con operatori esperti - avvocati, medici, psicologi, mediatori familiari, counselors - per offrire alle famiglie alcuni strumenti per affrontare al meglio i momenti di crisi: le fasi di crescita e di trasformazione nella vita individuale, di coppia e familiare. Si parte quindi venerdì con l’incontro dal titolo Psicogenealogia: l’eredità emotiva ed economica che vedrà la partecipazione di Alessandro Gambugiati, psicologo e psicoterapeuta specialista in Psicosintesi. Gli incontri proseguiranno fino al 15 novembre ogni venerdì alle 18, tranne la festività del primo novembre. Il 18 ottobre sarà la volta di Elena Cavaciocchi, psicologa e psicoterapeuta, che intratterrà il pubblico con l’incontro Genitorialità: linguaggio verbale e non verbale. Il 25 ottobre invece si parlerà di Come affrontare la violenza in famiglia con Marialessandra Panozzo, psicoterapeuta e omeopata, e della Violenza domestica. La gestione dei rapporti e conflitti familiari con Manila Peccantini, avvocato civilista. IO Piccolo-Io grande. Paure, attaccamenti o vita: cosa porto al mondo? è invece il titolo dell’incontro dell’8 novembre con Rita Vitrano, counselor e operatrice NARM (Modello Relazionale Neuroaffettivo) e Somatic Experience. Il ciclo si chiude venerdì 15 novembre con La mediazione familiare e la prevenzione della violenza con Manuela Fogliazza, pedagogista, mediatore familiare e consulente educativo perinatale. Per maggiori informazioni chiamare il numero 0574 1837505, mandare una mail a [email protected] oppure visitare il sito www.bibliotecalazzerini.prato.it.