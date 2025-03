Pnrr, Pier Cironi pronta nel 2026. Tempi incerti per la piscina di Iolo

Sono 48 milioni gli investimenti portati in dote dal Pnrr gran parte dei quali conclusi. Il punto è stato fatto ieri mattina dall’assessore Marco Sapia durante la commissione 2 e 3 in seduta congiunta. Il calendario corre veloce: la scadenza per la fine dei lavori è segnata al 30 giugno 2026.

Nel capitolo ’Investimenti in progetti di inclusione sociale e rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado’, il totale degli interventi è di 4.140.000 euro e comprende la riqualificazione della piscina Galilei, già terminata giugno, l’adeguamento della palestra di via Roma, in corso come il secondo lotto del nuovo impianto sportivo a Paperino per realizzare un campo per calcio a 5 e a 9 in erba sintetica con spogliatoioi e servizi, che volge al termine. Conclusi di recente gli interventi ai campi da calcio Napolitano di Maliseti per erba sintetica, Fantaccini di Iolo per illuminazione e Ribelli di Viaccia per nuovo campo a 11. In via di definizione invece le opere al campo da rugby Montano per il sintetico.

Per quanto riguarda la scuola, l’investimento più importante è quello per la costruzione in corso del nuovo plesso della Pier Cironi in viale della Repubblica per 16 milioni di euro destinata ad accogliere 580 studenti. "E’ confermato di arrivare al trasferimento degli studenti tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo", rassicura Sapia.

Più complessa la questione dello stadio del nuoto di Iolo, con un investimento di ben 16 milioni di euro per la piscina olimpionica da 50 metri: attualmente sono in corso le indagini belliche e i campionamenti delle terre, in questo caso il progetto definitivo sarà pronto a settimane.

La riqualificazione di Officina Giovani è suddivisa in sette interventi di cui due conclusi (magazzino ed ex stalle) tre in corso (restauro facciate, ex blocco Consiag, piazzale e reti fognarie), e due da avviare per motivi di priorità (ex celle frigo-foyer e piccolo capannone artigianale). Il totale dei lavori è di 4 milioni di euro. All’ex Conservatorio di Santa Caterina (2,3 milioni di euro) terminato il restauro delle facciate. Entro giugno termineranno i lavori di recupero dell’archivio storico dell’anagrafe e alla fine dell’anno l’edificio rurale della corte.

Al Centro per l’Arte Contemporanea Pecci (in totale i lavori ammontano a 1.045.000) restano da iniziare la ristrutturazione della gradinata esterna e della corte. E’ in corso e terminerà in autunno la riqualificazione della palazzina di via Roma 101, in corso anche i lavori per la realizzazione di un centro servizi per persone senza fissa dimora in via Zarini. Infine è a metà dell’opera il restauro della Gualchiera di Coiano, tra le ultime follature con mulino ad acqua.