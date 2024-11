Pizzata solidale per La forza di Giò

Giovedì 28 novembre alle 20 nei locali della pizzeria San Martino Vergaio/Mcl Vergaio in via di Vergaio 51/D davanti alla Chiesa, si terrà un appuntamento di solidarietà. L’occasione sarà la Pizzata degli Amici di Nedo Coppini, lo storico fotografo del giornale La Nazione, scomparso ormai undici anni fa, volto conosciuto ed apprezzato in città per i suoi memorabili scatti di cronaca e non solo. Una serata in cui oltre a ricordare Nedo Coppini, sarà ricordato anche Renzo Cecchini, per una vita direttore tecnico del Metastasio ed anima a fianco di Roberta Betti nel recupero del Politeama Pratese, scomparso nell’aprile scorso. Ma soprattutto gli "Amici di Nedo Coppini & Renzo Cecchini" con questa serata intendono sostenere l’Associazione "La forza di Giò", dedicata a Giovanni Fuochi, il 22enne che da anni lottava contro un tumore cerebrale e che è scomparso il 26 settembre scorso. L’associazione sostiene la ricerca della neuro-oncologia del Meyer. L’idea di portare avanti la consuetudine di una pizza, da sempre promossa da Cecchini, come momento di incontro degli amici di Nedo è nata da una serie di persone a lui vicine: il 28 sarà una serata dedicata al ricordo di Giò.

Per partecipare alla "Pizzata Amici di Nedo Coppini & Renzo Cecchini con Giò nel cuore" è necessario prenotare telefonando a pizzeria 05744811265; Alessandro 333-7390511; Monica 348-0954832.