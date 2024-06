Passione teatro. Ecco gli orari della biglietteria

Tanti i protagonisti molto amati dal pubblico che arriveranno al Politeama, fra i quali Drusilla Foer, Antonio Albanese, Neri Marcorè, Milena Vukotic, Gianni Fantoni, Enzo Decaro, Alessandro Haber, Ottavia Piccolo, Rocco Papaleo, Andrea Pennacchi, Alessio Boni e Pamela Villoresi che tornerà nella ‘sua’ Prato con Guerra e pace. La biglietteria è aperta il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. Chi non è in città può prenotare l’abbonamento per telefono o per mail (0574 603758; [email protected]) e pagare tramite bonifico bancario. Info: www.politeamapratese.it.

Nella foto: la presidente del Politeama Beatrice Magnolfi.