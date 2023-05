Palazzo professioni Cambia la squadra Dominici presidente

Cambio al vertice per il Palazzo delle professioni. Il consiglio di amministrazione del palazzo di via Pugliesi, l a casa comune degli oltre 5000 professionisti che sono attivi nel territorio pratese, ha nominato le sue nuove guide che restano in carica per i prossimi tre anni.

Sono Marco Dominici, perito industriale, nel ruolo di presidente e Paola Aiazzi, consulente del lavoro, che è stata nominata come vicepresidente. Completano la squadra del consiglio Marco Barone (Avvocati), Alessandro Claudio Bigagli (Ingegneri), Pietro Brandi (Farmacisti), Alessandro Pieraccini (Geometri), Filippo Ravone (Commercialisti), Lulghennet Teklé (Architetti).

Filippo Ravone, in carica dal 2020, è stato ringraziato per l’impegno generoso e il lavoro comune svolto durante la complessa fase che ha caratterizzato e seguito la pandemia.

"Il Palazzo delle Professioni è un’esperienza davvero speciale, una realtà dinamica a servizio della comunità pratese e un modello unico di collaborazione tra ordini e collegi professionali – mette in evidenza Marco Dominici - Tutti insieme, oltre le competenze specifiche di ciascuna professione, nella casa comune di via Pugliesi riusciamo a mettere a disposizione sinergie e progetti condivisi sempre guardando alle necessità dei pratesi e del sistema economico locale".

Al Palazzo delle Professioni fanno riferimento otto realtà professionali che contano oltre 5000 iscritti: Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine dei Consulenti del Lavoro, FederFarma, Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati.

Nel dicembre scorso oltre 500 pratesi hanno partecipato alla festa aperta alla città promossa dal Palazzo delle Professioni con lo scopo di far conoscere un’esperienza di rete che fa da modello in Italia e di rafforzare il legame tra professionisti e comunità locale. Un’esperienza più che riuscita che in Palazzo Vaj, uno degli edifici più grandi del centro storico, ha trovato la sua casa.