Opposizione. Piccoli segnali di vitalità

Nella convinzione che il rodaggio anche per il centrodestra pratese è finito, emergono piccoli segnali di vitalità nella coalizione chiamata ad un’opposizione lunga cinque anni. Non che sia stato varato il piano di logoramento e di lavoro pressante ai fianchi della giunta della sindaca Bugetti, ma quelche seme è stato messo a terra. Nel solco della mobilitazione e della voglia di stare in campo. Non sappiamo se questo atteggiamento propositivo porterà ad una sorta di governo ’ombra’ per controbattere punto su punto al programma del centrosinistra, ma la coalizione d’opposizione ha capito che deve fare sinergia ed iniziare a lavorare oggi se vuole avere risultati domani.