Occasione Cavalieri. Vendetta capitale

C’è la possibilità di agganciare in classifica i rivali, a patto di aggiudicarsi l’intera posta in palio (punto di bonus compreso). E di riscattare la sconfitta dell’andata, risalendo la china. Ecco perché i Cavalieri Union dovranno assolutamente battere Capitolina, nel match di Serie A anticipato a sabato alle 14:30 a Iolo. Si prospetta un fine settimana impegnativo per il rugby pratese in generale, considerando che domenica i Gispi Tigers saranno di scena a Livorno contro la formazione locale per la seconda giornata del girone-promozione di Serie C. L’auspicio è che possa essere più uniforme dell’ultimo weekend in termini di risultati. Per i Cavalieri, in primis: se la prima squadra ha perso fra le mura amiche contro Biella, la "cadetta" impegnata in Serie B ha ben figurato battendo Firenze per 17-8 e mettendo in mostra (nell’ambito di un’ottima prestazione corale sublimata dalle mete di Grossi e Mescolini) il diciannovenne Tommaso Tarlini, capace di mettere a segno tre piazzati (e che di questo passo potrebbe rientrare nel lotto dei giocatori promossi definitivamente con i "senior"). I fiorentini si sono tuttavia riscattati battendo i "tuttineri" nella categoria U18 (35-12) con il club pratese che può tuttavia esultare anche per il risultato ottenuto dall’U16 "Elite", con i giovanissimi rugbisti capaci di regolare Lyons Piacenza in virtù di un convincente 33-22. In prospettiva quindi, Chiesa sembra poter dormire sonni tranquilli perché i prospetti interessanti da far crescere non mancano. Ma bisogna focalizzarsi innanzitutto sul presente, con l’immediato che si chiama Capitolina: un avversario ben noto, che nelle passate stagioni (fatta eccezione per l’ultima) ha spesso duellato con capitan Puglia e soci per aggiudicarsi l’ultimo posto utile per i playoff. I romani si sono peraltro aggiudicato gli ultimi due scontri diretti e proprio il penultimo, nella scorsa annata, impedì a posteriori ai Cavalieri di raggiungere la Lazio in vetta al girone 3.

Giovanni Fiorentino