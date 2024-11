Oblivion: il grande show. Musica, ironia e cabaret. Politeama da non perdere

Il popolo della rete li conosce per le loro parodie canore, le ultime di Elodie, Angelina Mango e Annalisa, oppure per parodie letterarie famose come "I Promessi sposi in 10 minuti", ma ad amarli sono anche le generazioni più adulte, che in loro ritrovano gli eredi moderni del Quartetto Cetra ai tempi dei grandi varietà televisivi. Stavolta ci accompagnerà nel Metaverso il vulcanico quintetto degli Oblivion, diretto da Giorgio Gallione, che in "Tuttorial. Guida contromano alla contemporaneità" (biglietti da 20 a 30 euro) trascinerà il pubblico in uno spietato "frullatore" dove passato, presente e futuro s’incontrano. In scena sabato 16 novembre (alle 21), con replica domenica 17 alle 16, il nuovo spettacolo interamente dedicato alla contemporaneità vede il graditissimo ritorno del gruppo comico musicale-teatrale formatosi alla Bernstein School di Bologna (con cui il Politeama collabora per i corsi di musical) con l’ultima fatica che guarda a Boomer, Millennial, Generazione Z, Generazione Alpha per affrontare i tempi moderni con una carrellata di personaggi catapultati nell’era digitale: da Galileo Galilei che diventa star di TikTok a Leonardo da Vinci che non riesce a produrre contenuti virali, fino ad Alessandro Manzoni che questa volta vuole ambientare i suoi Promessi Sposi nelle serie tv più famose di tutti i tempi, da "Mare fuori" a "Walking Dead" e "Gomorra". E poi Marco Mengoni che canta all’Ikea, personaggi comuni e meno comuni che caratterizzano il nostro presente come l’infaticabile rider e il pavido ‘leone da tastiera’ fino ad arrivare alla satira di costume, alla politica e all’attualità: senza senso e senza tempo, personaggi di varie epoche allietano le giornate dei loro follower in cambio dell’agognato successo.

Uno show dissacrante dove tra un post di Leonardo e un tweet di Ungaretti, gli Oblivion (Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli) si faranno beffa dei più moderni strumenti di comunicazione giocando con le parole e con generi di ogni sorta e di ogni epoca, in un rocambolesco viaggio nel passato che in realtà ci proietta nel futuro. Prodotto da Agidi, "Tuttorial" è un vero e proprio strumento di orientamento grazie al quale in poche e semplici note i grandi interrogativi umani avranno risposte alla portata di tutti. Attori, cantanti, musicisti, mimi, cabarettisti, imitatori in un mix di genialità, cultura e grande qualità artistica, gli Oblivion sono dei veri professionisti della risata e della parodia più raffinata. E divertono con intelligenza.

Come si legge fra le note del regista Giorgio Gallione, "Tuttorial esplora in musica, canzoni, parole, parodie e sorrisi, la nostra contemporaneità̀ un po’privilegiata, un po’ decerebrata". Il Politeama Pratese è attento alle giovani generazioni di pubblico: anche nel caso di "Tuttorial" per gli spettatori under 30 il biglietto d’ingresso è ridotto del 50 per cento, grazie alla sponsorizzazione di Unicoop Firenze valida su tutti gli spettacoli in abbonamento (solo alla biglietteria e sui punti vendita Boxoffice). È possibile acquistare i biglietti anche attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente alla biglietteria del teatro aperta il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 (chiusa nel pomeriggio). Informazioni: www.politeamapratese.it