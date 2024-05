Nuova vita per Le Badie. Le proposte di Targetti sulla piazza che non c’è

Una nuova piazza pienamente fruibile dai cittadini, con l’installazione di isole ecologiche interrate per superare alcune criticità evidenziate nella zona dal sistema porta a porta, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e il completamento del tratto di ciclabile. Queste alcune delle proposte di Jonathan Targetti, candidato sindaco della lista civica Targettopoli, presentate ieri a Le Badie, con una visione che ruota attorno alla valorizzazione dello spazio fra via Fermi e via delle Badie, che il Comune deve recuperare. "Conosciamo bene la situazione delle Badie – ha detto Targetti –. Siamo stati contattati dagli esercenti e da tanti residenti che vivono e lavorano in questo pezzo importante di città, esasperati dalle condizioni di degrado e di abbandono. Questo spazio è rimasto imbrigliato suo malgrado nel fallimento della società immobiliare che realizzò tanti anni fa l’investimento e vogliamo impegnarci per far sì che il Comune rilevi quest’area dalla curatela fallimentare e faccia i necessari investimenti. È anche attraverso il recupero di zone come queste che si contrastano microcriminalità, degrado e marginalità sociale". Il candidato sindaco propone poi una maggiore attenzione alla questione rifiuti. "Le Badie sono uno dei quartieri più densamente popolati di Prato e anche per una questione di numeri non si riesce a garantire una efficiente raccolta rifiuti con il porta a porta – ha aggiunto Targetti –: per questo proponiamo un sistema di isole ecologiche interrate, che insieme ad un’illuminazione pubblica adeguata, ad un nuovo arredo urbano e ad un riassetto complessivo, contribuirebbe a contrastare i problemi legati al degrado".